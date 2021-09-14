На шоу «Маскарад» устроили батл среди двух новых персонажей второго сезона

Как пишет Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстаграм опубликовали фото Женщины-кошки и Медузы.

«Какой герой «Маскарада» тебе нравится больше? 1 - Медуза Горгона. 2 - Женщина-кошка», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали делиться своими впечатлениями по поводу костюмов из нового сезона. Большинство поклонников шоу проголосовали за Женщину-кошку, определив ее своим фаворитом.

«Медуза конечно стремная. Интересно, там мужчина?», «Кошка Елена Кравец», «Женщина-кошка лучшая», «Не могу выбрать. Они удивительные!», «Я буду болеть за кошку», - пишут пользователи сети.

Отметим, что новый сезон популярного шоу стартует 18 сентября. Новыми судьями шоу станут Маша Ефросинина, Юлия Санина, Владимир Дантес и Ирина Билык. Также в судейских креслах будут сидеть Юрий Ткач и Игорь Ласточкин. Среди персонажей украинцы увидят пирата, Нептуна, попугая, Бабайку и других интересных героев.

Напомним, что украинскую певицу в костюме Мотанки на шоу «Маскарад» узнали по рукам.

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