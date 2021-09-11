Творці нового сезону шоу "Маскарад" розсекретили нового героя, костюм якого розчарував фанатів

Як пише Politeka.net, вже 18 вересня на телеканалі "1+1" о 20:20 відбудеться прем’єра нового сезону загадкового шоу "Маскарад". На офіційній сторінці проєкту в Instagram організатори кожного тижня розсекречували нових героїв. Так, відомо, що українські знаменитості сховані під масками Папуги з Ріо, Нептуна, Арлекіно, Гуски Господині, Медузи Горгони, Кішки, Мотанки та Бабайки.

Цього разу стало відомо, що новою героїнею шоу став бувалий моряк – Пірат.

"За легендою, Пірат - це бувалий моряк, який багато років провів на кораблі, подорожуючи світом. Життя зробило його брутальним чоловіком, але в глибині серця все ж таки залишилась любов та романтика", - дають підказку творці шоу.

Зауважимо, що костюм Пірата складається з бордового плаща та темно-зеленого жилету. Замість руки – традиційний великий корабельний крюк. Обличчя героя заховане за золотистим черепом. Однак шанувальникам "Маскараду" не сподобалося вбрання нового героя. Багато хто написав, що костюми на схожому шоу "Маска" набагато кращі.

"Шоу "Маска" на каналі Україна набагто краще, та й костюми складніші та цікавіші", " Мені сподобалось тільки лице пірата , а все далі ні... Маска краще 10000000000000000000%", "Костюми з аліекспресс", - пишуть у мережі.

До того ж, деякі шанувальники "Маскараду" все ж написали свої здогадки, хто може ховатися у костюмі Пірата. Більшість із них вважає, що це може бути співачка Alyona Alyona, репер Потап чи співак Михайло Поплавський.

Зауважимо, що за перемогу в шоу між собою будуть змагатися дві команди зірок. Так, до складу першої, капітаном якої став Юрій Ткач, увійшла телеведуча Маша Єфросініна та солістка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна. Проти них гратимуть чоловік Наді Дорофеєвої співак Володимир Дантес та співачка Ірина Білик на чолі із гумористом Ігорем Ласточкіним.

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