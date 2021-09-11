Создатели нового сезона шоу "Маскарад" рассекретили нового героя, костюм которого разочаровал фанатов

Как пишет Politeka.net, уже 18 сентября на телеканале "1+1" в 20:20 состоится премьера нового сезона загадочного шоу "Маскарад". На официальной странице проекта в Instagram организаторы каждую неделю рассекречивали новых героев. Так, известно, что украинские знаменитости скрыты под масками Попугая из Рио, Нептуна, Арлекино, Гусыни Хозяйки, Медузы Горгоны, Кошки, Мотанки и Бабайки.

На этот раз стало известно, что новой героиней шоу стал бывалый моряк – Пират.

"По легенде, Пират - это бывалый моряк, который много лет провел на корабле, путешествуя по миру. Жизнь сделала его грубым мужчиной, но в глубине сердца все же осталась любовь и романтика", - дают подсказку создатели шоу.

Заметим, что костюм Пирата состоит из бордового плаща и темно-зеленого жилета. Вместо руки – традиционный большой корабельный крюк. Лицо героя спрятано за золотистым черепом. Однако поклонникам "Маскарада" не понравился наряд нового героя. Многие написали, что костюмы на похожем шоу "Маска" гораздо лучше.

"Шоу "Маска" на канале Украина набагто лучше, да и костюмы более сложные и интересные", " Мне понравилось только лицо пирата , а все дальше нет... Маска лучше 10000000000000000000%", "Костюмы с алиэкспресс", - пишут в сети.

К тому же, некоторые поклонники "Маскарада" все же написали свои догадки, кто может скрываться в костюме Пирата. Большинство из них считает, что это может быть певица Alyona Alyona, рэпер Потап или певец Михаил Поплавский.

Заметим, что за победу в шоу между собой будут соревноваться две команды звезд. Так, в состав первой, капитаном которой стал Юрий Ткач, вошла телеведущая Маша Ефросинина и солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина. Против них будут играть муж Нади Дорофеевой певец Владимир Дантес и певица Ирина Билык во главе с юмористом Игорем Ласточкиным.

Ранее Politeka писала, что шоу "Маскарад-2", известную украинскую певицу в костюме Мотанки узнали по рукам: "Сто процентов это...".

Напомним, что Ксению Мишину "разглядели" под маской игривой Кошки на шоу "Маскарад": "Очень жжет образ...".

A еще Politeka сообщала, что новый герой шоу "Маскарад-2" очаровал публику, первые фото костюма: "Какой он милый!".