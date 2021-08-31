На шоу "Маскарад" презентували ще один костюм, який з'явиться у другому сезоні

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram з'явилося фото пухнастого монстра рожевого кольору.

"Новим героєм шоу "Маскарад" став пухнастий Бабайка! Фантастичний персонаж з'явився в популярному TikTok будинку країни під назвою Top Team House @top_team_house і зафільмував свою появу вірусними відеороликами в компанії блогерів мільйонників", - відзначили автори аккаунта.

У проекті уточнили, що Бабайка буде дуже добрим і щирим персонажем, хоч цією міфічною істотою і лякають дітей.

У коментарях глядачі спробували відгадати, хто ж ховається під маскою Бабайки.

"Який няшний. Гарненький", "Більше схожий на йєті", " Педан?", "На мою думку, він більше схожий на снігову людину (йєті), але який він милий!", "Хтось із блогерів", - пишуть користувачі Мережі.

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