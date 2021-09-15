Создатели второго сезона шоу "Маскарад" устроили батл между новыми персонажами

Как пишет Politeka.net, накануне премьеры шоу, которая запланирована на 18 сентября, в Инстаграм проекта устроили батл между двумя представленными персонажами. Как известно, авторы проекта уже презентовали костюмы Попугая, Нептуна, Арлекино, Кошки и других интересных персонажей. В этот раз они решили сравнить очарование Гусыни и Мотанки.

«Какой герой «Маскарада» тебе нравится больше? 1 – Мотанка. 2 - Гусыня-хозяйка», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали выбирать своего фаворита. Голоса разделились практически поровну.

«Гуска топ», «Мотанка такая загадочная», «Мне оба героя нравятся», - пишут пользователи сети.

Отметим, что шоу «Маскарад» во втором сезоне практически полностью обновило состав судей. Из старых детективов в кресле остался только Юрий Ткач. Неожиданно в проекте появилась Юлия Санина и Ирина Билык. Также в шоу пригласили Машу Ефросинину, которая уже успела засветиться в нескольких проектах на «1+1».

Напомним, что персонаж Бабайки из шоу «Маскарад-2» очаровал публику: «Какой он милый!».

А еще Politeka писала, что герой из «Маскарад-2» всполошил зрителей: «Интересно, там мужчина?».

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