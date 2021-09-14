На шоу "Маскарад" влаштували батл серед двох нових персонажів другого сезону

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували фото Жінки-кішки і Медузи.

"Який герой "Маскараду" тобі подобається більше? 1-Медуза Горгона. 2-Жінка-кішка", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали ділитися своїми враженнями з приводу костюмів з нового сезону. Більшість шанувальників шоу проголосували за Жінку-кішку, визначивши її своїм фаворитом.

"Медуза звичайно стрьомна. Цікаво, там чоловік?", "Кішка Олена Кравець", "Жінка-кішка найкраща", "Не можу вибрати. Вони дивовижні!", "Я буду вболівати за кішку", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що новий сезон популярного шоу стартує 18 вересня. Новими суддями шоу стануть Маша Єфросиніна, Юлія Саніна, Володимир Дантес та Ірина Білик. Також у суддівських кріслах сидітимуть Юрій Ткач та Ігор Ласточкін. Серед персонажів українці побачать пірата, Нептуна, папугу, Бабайку та інших цікавих героїв.

Нагадаємо, що українську співачку в костюмі Мотанки на шоу "Маскарад" впізнали по руках.

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