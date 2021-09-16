На шоу "Маскарад", премьера которого состоится 18 сентября, продолжают рассекречивать новых героев

Как пишет Politeka.net, создатели второго сезона самого загадочного шоу "Маскарад", премьера которого состоится 18 сентября в 20:20 на телеканале "1+1", продолжают рассекречивать новых героев.

Об этом рассказывают на официальной странице шоу "Маскарад-2" в Instagram. На этот раз организаторы рассказали, что последним, 10 героем, стал воинственный Ронин.

"По легенде шоу Ронин - это свободный воин, потерявший своего мастера. Теперь он наедине путешествует по миру и защищает свободу людей. Ронин верит, что слава о его добрых поступках разлетится и он сможет вернуться в родной край к новому наставнику", - написали на странице.

Костюм последнего героя состоит из большого шлема, традиционного японского костюма воина, а лицо закрывает бело-розовая накладка.

В комментариях мнения поклонников относительно костюмов "Маскарада" разделились. Одни пишут о том, что образы на похожем шоу "Маска" гораздо лучше, а другим все нравится.

"Теперь я знаю, кто будет моим любимым персонажем! Костюм - вау 👏 ", " Ого, оригинально!!", "Ну этот вообще отстой ... Ну вы же имеете большие бюджеты, почему нельзя сделать маски хотя бы на уровне канала Украина ..", "Это Комаров", - написали в сети.

Вместе с украинцами угадывать, кто же из известных людей спрятан в том или ином костюме будут две команды звезд. Капитаном первой, в которую вошли телеведущая Маша Ефросинина и певица Юлия Санина, стал звезда "Однажды под Полтавой" и "Вечернего квартала" Юрий Ткач. С ними будут соревноваться певец и ведущий Вова Дантес, Ирина Билык и коллега Ткача по цеху, юморист Игорь Ласточкин, который возглавил вторую команду.

К тому же заметим, что в этом году вместо Юрия Горбунова ведущим шоу стал Тимур Мирошниченко, которого украинцы знают благодаря телепрограмме о жизни звезд "Звездный путь" и телепрограмме "Твой день". Заметим, что Мирошниченко - лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

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