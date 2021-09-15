Творці другого сезону шоу "Маскарад"влаштували батл між новими персонажами

Як пише Politeka.net, напередодні прем'єри шоу, яка запланована на 18 вересня, в Instagram проекту влаштували батл між двома представленими персонажами. Як відомо, автори проекту вже презентували костюми Папуги, Нептуна, Арлекіно, Кішки та інших цікавих персонажів. Цього разу вони вирішили порівняти чарівність Гуски і Мотанки.

"Який герой "Маскараду" тобі подобається більше? 1-Мотанка. 2-Гуска-господиня", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали вибирати свого фаворита. Голоси розділилися практично порівну.

"Гуска топ", «Мотанка така загадкова», "мені обидва герої подобаються", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що шоу «Маскарад» у другому сезоні практично повністю оновило склад суддів. Зі старих детективів у кріслі залишився тільки Юрій Ткач. Несподівано в проекті з'явилася Юлія Саніна та Ірина Білик. Також в шоу запросили Машу Єфросиніну, яка вже встигла засвітитися в декількох проектах на «1+1».

Нагадаємо, що персонаж Бабайки з шоу «Маскарад-2" зачарував публіку: "який він милий!".

А ще Politeka писала, що герой з "Маскарад-2" сполохав глядачів: "цікаво, там чоловік?".

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