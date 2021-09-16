Залишаються лічені дні до прем'єри другого сезону шоу "Маскарад" на 1+1

На офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували нове відео, в якому розкрили чергового персонажа - Арлекіна, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Головною деталлю карнавального образу загадкового Арлекіна став зліпок з обличчя Джокера. Голова персонажа прикрашена дзвіночками, а костюм його складається з комбінезона, зшитого з різнокольорових клаптиків червоної, чорної і золотистої тканини. Окрасою образу став червоний оксамитовий піджак з блискучими каменями.

Раніше відео з Арлекіном з'явилося в анонсі прем'єри сезону, публіка вже тоді почала гадати, хто ж із зірок може ховатися під цією маскою. Деякі припустили, що цей образ якнайкраще підходить для чоловіка Насті Каменських репера Потапа.

"Така інтрига! Я думав, що не буде продовження, але воно є! Напевно, цього персонажа звуть Джокер!?"; "Це Потап", - писали в Мережі.

Згідно з правилами, в шоу беруть участь дві команди, які змагатимуться один з одним. За два дні до прем'єри вже відомо, що в шоу, крім Арлекіна, з'являться наступні персонажі: Мотанка, Гуска-господиня, Бабайка, Папуга з Ріо, Нептун, Медуза Горгона і Жінка-кішка. Костюми - це alter ego, що містить підказки для команд про те, хто зі знаменитостей ховається всередині.

Нагадаємо, що новий персонаж на шоу «Маскарад-2 «сполошив глядачів, красномовні кадри: "цікаво, там чоловік?»

Як повідомляла Politeka, "Маскарад-2", новий розсекречений герой розчарував українців:

Також Politeka писала, що нові герої "Маскарад-2" зійшлися в батлі, зачарувавши глядачів, красномовні кадри: "обидва подобаються»