В шоу "Маскарад" показали новую героиню проекта

Премьера нового сезона шоу состоится вечером 18 сентября, а пока зрителям показывают новых героев, пишет Politeka.net.

В этот раз пользователям Сети показали новую героиню проекта - Кошку, в черном костюме с золотыми блесками. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах позировала красотка, хвастаясь красивой фигурой.

"Обольстительная кошка - героиня нового сезона «Маскарада» @ maskarad_1plus1 ✨

По легенде шоу, Кошка - это мудрая, игривая, немного хищная и безусловно се**уальная героиня. Она появилась еще в те далекие и дикие времена, когда планета Земля была юной. С тех пор и до сих пор Кошка - любимое создание людей. В древнем Египте их обожали в прямом смысле слова", - заинтриговали авторы поста.

За час публикация собрала более 4000 просмотров и много комментариев. Пользователи сети стали гадать, кто скрывается под маской.

"Очаровательная", "Марув", "Тина Кароль", - написали пользователи сети.

Отметим, на шоу Маскарад вместе с украинцами угадывать, кто же из известных людей спрятан в том или ином костюме будут две команды звезд, среди которых Маша Ефросинина и Владимир Дантес.

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