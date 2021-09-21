В шоу "Маскарад" появилась героиня, которая дерзила детективам

На шоу "Маскарад" две команды угадывают, кто же из звезд скрывается за разными масками, сообщает Politeka.net. Так, на сцену вышла Медуза Горгона, которая исполнила песню The Diva Dance, и вызвала мурашки на коже (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

После выступления детективы стали угадывать, кто же перед ними выступил. Ирина Билык предположила, что это певица Ассия Ахат, а телеведущая Маша Ефросинина - Джамала.

Ефросинина также задала вопрос о том, сбрасывала ли героиня ранее более 10 килограммов, как Джамала.

Однако в ответ Медуза сдерзила телеведущей.

"Это настолько неудобный вопрос, что я могу превратить тебя в камень", - пригрозила героиня.

"Девочки, не ссорьтесь", - пошутил Юрий Ткач.

А на вопрос Билык, была ли Медуза у нее дома, та жестко ответила: "У тебя дома было много змей, я не первая и не последняя".

Видео собрало несколько тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети выдавали свои варианты.

"Джамала, по поведению на нее, конечно, не похоже но голос похож)", "Я думаю это Джамала 100% однозначно", "Солистка GoA?? По движениям...", "Это Оля Полякова?))))", "очень похоже на слабое пение Кароль, 5 октав заявлено, но там их нет! голос слабый для оперного пения", - написали пользователи сети.

Напомним, что Билык в кровати с двумя мужчинами устроила переполох на известном шоу, кадры

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