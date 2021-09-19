Украинская певица Ирина Билык насмешила своим поведением на шоу «Маскарад»

Как пишет Politeka.net, 51-летняя Ирина Билык стала новой судьей шоу «Маскарад» на «1+1». Одной из особенностей шоу является номер с пародиями. Представители от команд переодеваются в какую-то знаменитость и конкурируют друг с другом.

В этот раз Владимир Дантес и Юрий Ткач из «Квартал 95» пародировали Ирину Билык, которая также является судьей. Билык не устояла и присоединилась к ним. В результате тройка артистов устроила яркое шоу на кровати, исполняя песню Билык «Снег». Остальные судьи с удовольствием подтанцовывали им.

«Ну что, смотрели @maskarad_1plus1? Ну как вам?», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали оставлять свои отзывы о шоу.

«Смотрели! Это вау! И смешно, и неожиданно», «Огонь», «Вам пора открывать аккаунт на онлифанс, потрясающая», «Браво», «Невероятная женщина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Билык поразила подарком для своей фанатки прямо со сцены: "Эмоции переполняют".

Как сообщала Politeka, Билык в эпатажном наряде вскружила голову молодому артисту: "Следующий муж?".

Также Politeka писала, что Ирина Билык в черном обратилась к поклонникам: "Я без ума от вашего внимания".