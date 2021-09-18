51-річна українська співачка Ірина Білик розповіла, що її довело до божевілля

Популярна артистка починала кар'єру більше 30 років тому, передає Politeka.net. Зірка полюбилася глядачам своєю творчістю, і до сих пір вона збирає повні зали.

У своєму Instagram, на який підписана 361 тисяча користувачів мережі, співачка похвалилася, скільки людей перейшли на її концерт.

Білик стояла на сцені у всьому чорному, а біля неї танцювали дівчата в коротких шортах.

Подивитися на зірку прийшла маса людей, деякі з яких знімали її на телефони.

"Чернівці, я шаленію від вашої уваги та любові! Зустрінемось незабаром - вже готую нове шоу♥️

Прилуки, зустрічайте 😉 сьогодні ми з вами! ", - написала артистка.

За годину пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

"Краща 😍", " суперовий виступ! Ви найкраща! 👏❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌺🌺🌺🌺🌺👍👍👍👍👍Супер!👏 👏 👏 👏 ", "Обожнюю вас❤️"," неймовірно крутий концерт👏 👏 👏 🔥", " чудовий концерт😍", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Ірина Білик починала свій творчий шлях у ранньому віці. У п'ять років вона вже була солісткою "Сонечко" , а першу популярність принесла участь в фестивалі "Червона Рута" в 1989 році.

Нагадаємо, що Білик зробила дивовижний подарунок своїй фанатці прямо зі сцени

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