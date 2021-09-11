Ирина Билык показала новый образ и задала необычный вопрос своим поклонникам в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Ирина Билык является Заслуженной и Народной артисткой Украины. Красотка недавно развелась, но продолжает радовать украинцев своим творчеством. Также Ирина активно ведет Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом фото Билык была в толствоке с символом анархии, шапочке, очках и стильных штанах. В руках Ирина держала маленькую сумочку.

"Вот иду к бабушке,несу пирожки.

А что бы вы сделали, если бы встретили серого волка в лесу?", - написала Ирина и поставила геолокацию лес.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Где грибы?", "Ирочка, добрый вечер, а вы Красная шапочка?", ""Вау, какая вы стильная, Ирочка", "Ой да не дай Бог, никто не может знать что бы сделал в этот момент , все непредсказуемо".

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