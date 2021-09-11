Ирина Билык показала новый образ и задала необычный вопрос своим поклонникам в Инстаграм
Как пишет Politeka.net, Ирина Билык является Заслуженной и Народной артисткой Украины. Красотка недавно развелась, но продолжает радовать украинцев своим творчеством. Также Ирина активно ведет Инстаграм, где делится всем интересным.
На новом фото Билык была в толствоке с символом анархии, шапочке, очках и стильных штанах. В руках Ирина держала маленькую сумочку.
"Вот иду к бабушке,несу пирожки.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
"Маскарад-2", новый рассекреченный герой разочаровал украинцев: "Шоу "Маска" гораздо лучше..."
Руслана на месте масштабной трагедии зацепила украинцев: "Вечная память..."
Билык рассказала о сильной похудевшей Ротару и выдала ее секрет молодости: "Ирочка, не смотрите..."
Украинцы получат выплату в размере 10 пенсий: какие условия и кому положена доплата
А что бы вы сделали, если бы встретили серого волка в лесу?", - написала Ирина и поставила геолокацию лес.
Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:
"Где грибы?", "Ирочка, добрый вечер, а вы Красная шапочка?", ""Вау, какая вы стильная, Ирочка", "Ой да не дай Бог, никто не может знать что бы сделал в этот момент , все непредсказуемо".
Напомним, Билык рассказала о сильной похудевшей Ротару и выдала ее секрет молодости
А еще Politeka сообщала, что Билык исполнила мечту экс-мужа Коляденко и рассказала о разводе с Ахмадовым
Также Politeka писала, что внешность младшего сына Билык от известного продюсера вызвала бурную реакцию