Известная певица Ирина Билык рассказала, как впервые встретилась с легендарной певицей Софией Ротару
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирина Билык в интервью программе "Світське життя" рассказала временной ведущей Наталье Могилевской о своей первой встрече с Софией Ротару. На концерте ко Дню независимости артистка исполнила легендарный хит Ротару "Лаванда", а в интервью раскрыла секрет легендарной певицы.
По словам Ирины, она впервые встретила Софию Михайловну на студии звукозаписи, и она поразила своим видом – без грима, макияжа и очень худенькая. "Я увидела такую хрупкую, очень хорошую, трогательную женщину. Говорит: "Боже, Ирочка, не смотрите на меня. Я же без грима". Говорю: "Да вы что, все нормально". А она говорит: "Да я же так похудела", - вспомнила Билык свой диалог с Ротару.
По словам певицы, она не удержалась и спросила у коллеги рецепт ее похудения. "Она говорит: "Вот ты не поверишь, Ирочка. Я ем одно яблочко. Готовлю на всю семью и даже не пробую, то что готовлю". Мы все знаем, как она отлично выглядит, но секрет знаю только я", - подытожила Билык.
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Как сообщала Politeka, Могилевская показала "помолодевшую" Ротару и пококетничала с Шевченко, заняв место Осадчей: яркие кадры.
Также Politeka писала, что Могилевская оригинально припомнила Ирине Билык о ее ссоре с Осадчей: "На, бей".