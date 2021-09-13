Певица Ирина Билык приняла участие во втором выпуске нового сезона "Танців з зірками"

51-летняя артистка стала ведущей балкона на шоу, а в конце эфира, посвященного теме любви, исполнила свой хит «Нас нет» вместе со своими экс-мужьями Дмитрием Дикусаром (пел и танцевал вместе с Ириной) и Дмитрием Коляденко (аккомпанировал на пианино).

Однако, во время съемок с Билык произошел конфуз. На нее исподтишка напал герой, перекочевавший из другого шоу на канале "1+1" - Маскарад. Соответстующие кадры появились в "сториз" на официальной страничке проекта в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, к Ирине подкрался белый и пушистый Бабайка, угрожающе зависнув над певицей. Когда она все же заметила непрошенного гостя, то аж вздрогнула от неожиданности: "Боже, Бабайка, откуда ты взялся? Это вообще не та программа!"

Появление Бабайки на "Танцях" - рекламный ход телеканала, дабы подогреть интерес публики к премьере второго сезона "Маскарада", которая состоится 18 сентября.

Ранее публика обсуждала в Сети этого милого и совсем нестрашного персонажа, хотя "бабайкой" родители, обычно, пугают маленьких и непослушных детей.

"Какая милота)😍"; "Какой няншный!!! Красивенький🔥"; "Более похож на Йети"; "Вообще не уровень крутого шоу", - отмечали в комментариях.

Ранее сообщалось, Билык исполнила мечту экс-мужа Коляденко и рассказала о разводе с Ахмадовым: "Как в Советском Союзе"

Также, Билык превратилась в эпатажную "Красную шапочку" и отправилась в "лес": "Несу пирожки"

Politeka рассказывала, Билык после нового развода воссоединилась с двумя экс-возлюбленными одновременно: "Ох, Ирина..."