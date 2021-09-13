Популярная певица Ирина Билык засветилась на одной сцене сразу с двумя экс-избранниками - Дмитрием Дикусаром и Дмитрием Коляденко

Как передает Politeka.net, Ирина Билык известная украинская певица. Она прославилась не только благодаря своему таланту композитора и исполнительницы, но также и своим скандальным поведением. Как известно, недавно Ирина официально развелась со своим 5-ым мужем Асланом Ахмадовым. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

Во время второго эфира шоу "Танці з зірками" Ирина Билык стала ведущей звездного балкона. Также, она выступила на сцене исполнив песню со своим бывшим мужем и участником проекта - Дмитрием Дикусаром. В 2009-ом году они вместе участвовали во втором сезоне шоу.

Это был дебют танцора как певца, вместе с артисткой они пели песню "Нас нет". Оказалось, что в это время за роялем сидел еще один экс-муж Ирины - Дмитрий Коляденко. После исполнения песни, Дмитрий Коляденко подбежал к артистке и подарил ей букет цветов.

Пользователи сети оставили множество комментариев под видео с выступлением Ирины: "Ну Ира даёт. Собрала гарем своих бывших мужей и пела между ними. Песня красивая. Можно не обладать сильным вокалом, а петь душой", "Я думаю, что поскачет год два ещё Ира и будут они дальше жить с Коляденко", "Охх, Ирина, всех бывших собрала".

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