Популярная певица Ирина Билык засветилась на одной сцене сразу с двумя экс-избранниками - Дмитрием Дикусаром и Дмитрием Коляденко
Как передает Politeka.net, Ирина Билык известная украинская певица. Она прославилась не только благодаря своему таланту композитора и исполнительницы, но также и своим скандальным поведением. Как известно, недавно Ирина официально развелась со своим 5-ым мужем Асланом Ахмадовым. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
Во время второго эфира шоу "Танці з зірками" Ирина Билык стала ведущей звездного балкона. Также, она выступила на сцене исполнив песню со своим бывшим мужем и участником проекта - Дмитрием Дикусаром. В 2009-ом году они вместе участвовали во втором сезоне шоу.
Это был дебют танцора как певца, вместе с артисткой они пели песню "Нас нет". Оказалось, что в это время за роялем сидел еще один экс-муж Ирины - Дмитрий Коляденко. После исполнения песни, Дмитрий Коляденко подбежал к артистке и подарил ей букет цветов.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Жизнь молодой украинки оборвалась в один миг, кадры трагедии на трассе: "Было всего 17 лет"
Дожди и грозы накроют Украину, погода резко возьмет курс на осень: когда ждать похолодания
Украинцы переругались из-за самого горячего участника «Танців з зірками»: «Только телом красивый»
Полякова покинула Украину и показала, кто ее балует за границей: "Как же ты меня..."
Пользователи сети оставили множество комментариев под видео с выступлением Ирины: "Ну Ира даёт. Собрала гарем своих бывших мужей и пела между ними. Песня красивая. Можно не обладать сильным вокалом, а петь душой", "Я думаю, что поскачет год два ещё Ира и будут они дальше жить с Коляденко", "Охх, Ирина, всех бывших собрала".
Ранее сообщалось, Билык столкнется с бывшим мужем на "Танцях з зірками", звезда не сдержала эмоций: "Страна должна увидеть…"
Также, Билык рассказала о сильной похудевшей Ротару и выдала ее секрет молодости: "Ирочка, не смотрите..."
Politeka рассказывала, Билык исполнила мечту экс-мужа Коляденко и рассказала о разводе с Ахмадовым: "Как в Советском Союзе"