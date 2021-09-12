Известная певица Ирина Билык станет ведущей балкона во втором эфире шоу «Танцы со звездами»

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 51-летняя звезда опубликовала анонс шоу, призвав поклонников смотреть эфир с ней.

«Страна должна увидеть сенсацию сезона! Весь вечер я с вами», - подписала фото артистка.

В комментариях зрители пришли в восторг от этой новости.

«Прекрасная новость», «Красотка», «Заслужила», «Нуууу вы даёте, Ирина! Как вас на это уговорили? Сегодня вся страна будет смотреть ради этого!», «Круто», «Я очень рада. Будет интересно», - пишут пользователи сети.

Отметим, что во время шоу Билык столкнется со своим бывшим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром, который танцует в паре с Ольгой Харлан. На балконе парочку будет встречать Билык.

Как известно, Билык и сама участвовала в одном из первых сезонов «Танцев со звездами». Тогда ее партнером был Дикусар, который впоследствии стал ее гражданским мужем на несколько лет.

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