Известная певица Ирина Билык станет ведущей балкона во втором эфире шоу «Танцы со звездами»

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 51-летняя звезда опубликовала анонс шоу, призвав поклонников смотреть эфир с ней.

«Страна должна увидеть сенсацию сезона! Весь вечер я с вами», - подписала фото артистка.

В комментариях зрители пришли в восторг от этой новости.

«Прекрасная новость», «Красотка», «Заслужила», «Нуууу вы даёте, Ирина! Как вас на это уговорили? Сегодня вся страна будет смотреть ради этого!», «Круто», «Я очень рада. Будет интересно», - пишут пользователи сети.

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Отметим, что во время шоу Билык столкнется со своим бывшим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром, который танцует в паре с Ольгой Харлан. На балконе парочку будет встречать Билык.

Как известно, Билык и сама участвовала в одном из первых сезонов «Танцев со звездами». Тогда ее партнером был Дикусар, который впоследствии стал ее гражданским мужем на несколько лет.

Ирина Билык, Дмитрий Дикусар

Напомним, что Ирина Билык застукала младшего сына с деньгами, ребенок не растерялся: "Что не понятно...".

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