Співачка Ірина Білик показала, чим займається її молодша дитина Табріза

Як пише Politeka.net, у Ірини Білик два сини-Гліб, який народився в 99-му році, а також Табриз, який з'явився на світ в 2015 році. Як відомо, Табриз народився від сурогатної матері, а з чоловіком Ірина не так давно розлучилася. І ось Білик вирішила показати у себе в сторіс Instagram, як грає з молодшою дитиною, сидячи на ліжку.

На кадрах Табриз сидів на колінах перед жменькою дрібниці. Поруч можна було побачити ще дрібні паперові купюри.

"Синку, а що у тебе це таке?",- запитала Ірина перебуваючи за кадром.

"Що, не зрозуміло? Баблоооооооо", - відповів задоволений Табриз.

"Підростаюче покоління", - поставила тег на відео Ірина Білик.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії з автором сторінки.

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