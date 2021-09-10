Певица Ирина Билык показала, чем занимается ее младший ребенок Табриза
Как пишет Politeka.net, у Ирины Билык два сына - Глеб, который родился в 99-м году, а также Табриз, который появился на свет в 2015 году. Как известно, Табриз родился от суррогатной матери, а с мужем Ирина не так давно развелась. И вот Билык решила показать у себя в сторис Инстаграм, как играет с младшым ребенком, сидя на кровати.
На кадрах Табриз сидел на коленках перед горсткой мелочи. Рядом можно было увидеть еще мелкие бумажные купюры.
"Сынок, а что у тебя это такое?", - спросила Ирина находясь за кадром.
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"Что, не понятно? Баблоооооооо", - ответил довольный Табриз.
"Подростающее поколение", - поставила тег на видео Ирина Билык.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия с автором странички.
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