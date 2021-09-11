Відома співачка Ірина Білик розповіла, як вперше зустрілася з легендарною співачкою Софією Ротару

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ірина Білик в інтерв'ю програмі "Світське життя" розповіла тимчасовій ведучій Наталії Могилевській про свою першу зустріч з Софією Ротару. На концерті до Дня Незалежності артистка виконала легендарний хіт Ротару" Лаванда", а в інтерв'ю розкрила секрет легендарної співачки.

За словами Ірини, вона вперше зустріла Софію Михайлівну на студії звукозапису, і вона вразила своїм виглядом – без гриму, макіяжу і дуже худенька. "Я побачила таку тендітну, дуже хорошу, зворушливу жінку. Каже: "Боже, Ірочка, не дивіться на мене. Я ж без гриму". Кажу: "Та ви що, все нормально". А вона каже: "Та я ж так схудла", - згадала Білик свій діалог з Ротару.

За словами співачки, вона не втрималася і запитала у колеги рецепт її схуднення. "Вона каже: "Ось ти не повіриш, Ірочка. Я їм одне яблучко. Готую на всю сім'ю і навіть не пробую, то що готую". Ми всі знаємо, як вона відмінно виглядає, але секрет знаю тільки я", - підсумувала Білик.

Нагадаємо, Могилевська підколола Ірину Білик, пригадавши їй скандал з Осадчою: "Можеш бити".

Як повідомляла Politeka, Білик виконала мрію ексчоловіка Коляденка і розповіла про розлучення з Ахмадовим: "Як у Радянському союзі".

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