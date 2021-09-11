Ірина Білик показала новий образ і задала незвичайне питання своїм шанувальникам в Instagram

Як пише Politeka.net, Ірина Білик є заслуженою і Народною артисткою України. Красуня нещодавно розлучилася, але продовжує радувати українців своєю творчістю. Також Ірина активно веде Instagram, де ділиться всім цікавим.

На новому фото Білик була в толствоці з символом анархії, шапочці, окулярах і стильних штанях. В руках Ірина тримала маленьку сумочку.

"Ось йду до бабусі, несу пиріжки.

А що б ви зробили, якби зустріли сірого вовка в лісі?",- написала Ірина і поставила геолокацію ліс.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:

"Де гриби?", "Ірочка, Добрий вечір, а ви Червона шапочка?", ""Вау, яка ви стильна, Ірочка", "Ой та не дай Бог , ніхто не може знати що б зробив в цей момент, все непередбачувано".

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