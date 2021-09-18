Известная артистка Ирина Билык во время выступления сделала удивительный подарок для своей поклонницы
Как передает Politeka.net, Ирина Билык известная украинская певица. Она прославилась не только благодаря своему таланту композитора и исполнительницы, но также и своим скандальным поведением. Как известно, недавно Ирина официально развелась со своим 5-ым мужем Асланом Ахмадовым.
На этот раз на странице Ирины Билык в Инстаграм появилось новое видео. Как известно, недавно у артистки прошел сольный концерт. Певица поделилась кадрами поклонников с выступления. На первом кадре видно, что Ирина подарила одной из фанаток свои солнцезащитные очки.
"Подарок от самой красивой Ирины Билык. Буду иметь память на целую жизнь. Эмоции переполняют", - подписала фото поклонница.
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"За один вечер -20, спасибо! Ирина, спасибо тебе з твои тексты, они лекарства. Люблю тебя!", - призналась одна из поклонниц Ирины.
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