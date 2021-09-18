51-летняя украинская певица Ирина Билык рассказала, что ее довело до безумия

Популярная артистка начинала карьеру более 30 лет назад, передает Politeka.net. Звезда полюбилась зрителям своим творчеством, и до сих пор она собирает полные залы.

В своем Инстаграм, на который подписана 361 тысяча пользователей сети, певица похвасталась, сколько людей прешли на ее концерт.

Билык стояла на сцене во всем черном, а возле нее танцевали девушки в коротких шортах.

Посмотреть на звезду пришла масса людей, некоторые из которых снимали ее на телефоны.

"Черновцы, я без ума от вашего внимания и любви! Встретимся вскоре - уже готовлю новое шоу ♥ ️

Прилуки, встречайте 😉 сегодня мы с вами", - написала артистка.

За час пост собрал сотни лайков и немного комментариев.

"Лучшая 😍", "Суперовое выступление! Вы лучшая! 👏❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌺🌺🌺🌺🌺👍👍👍👍👍Супер!👏👏👏👏", "Обожаю Вас❤️", "Невероятно крутой концерт 👏👏👏🔥", "Замечательный концерт 😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Ирина Билык начинала свой творческий путь в раннем возрасте. В пять лет она уже была солисткой "Солнышко", а первую популярность принесло участие в фестивале "Червона Рута" в 1989 году.

Напомним, что Билык сделала удивительный подарок своей фанатке прямо со сцены

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