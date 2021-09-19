Відома українська артистка Ірина Білик запаморочила голову молодому співакові Дмитру Нікітіну
Як передає Politeka.net, Ірина Білик відома українська співачка. Вона прославилася не тільки завдяки своєму таланту композитора і виконавиці, але також і своєю скандальною поведінкою. Як відомо, нещодавно Ірина офіційно розлучилася зі своїм 5-им чоловіком Асланом Ахмадовим.
На цей раз на сторінці артистки в Instagram з'явилося нове фото. На кадрі Ірина позує на камеру в чорному короткому вбранні. Вона підкреслює довжину своїх ідеальних ніг у чорних шкіряних ботфордах. Це фото вона репостнула зі сторінки Вінницького артиста Дмитра Нікітіна.
Також, на сторінки у співака є ще одне фото з Іриною Білик.
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Користувачка мережі задала інтригуюче питання під фото, але не отримала відповіді.
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