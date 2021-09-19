Известная украинская артистка Ирина Билык вскружила голову молодому певцу Дмитрию Никитину
Как передает Politeka.net, Ирина Билык известная украинская певица. Она прославилась не только благодаря своему таланту композитора и исполнительницы, но также и своим скандальным поведением. Как известно, недавно Ирина официально развелась со своим 5-ым мужем Асланом Ахмадовым.
На этот раз на странице артистки в Инстаграм появилось новое фото. На кадре Ирина позирует на камеру в черном коротком наряде. Она подчеркивает длиную своих идеальных ног в черных кожаных ботфордах. Это фото она репостнула со страницы винницкого артиста Дмитрия Никитина.
Также, на страницы у певца есть еще одно фото с Ириной Билык.
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