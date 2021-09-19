Хореограф из "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар устроил переполох яркими кадрами и неожиданным заявлением

Как известно, в этом году 35-летний бывший муж Ирины Билык и Алены Шоптенко выходит на паркет вместе с олимпийской чемпионкой по фехтованию Ольгой Харлан. Судя по многочисленным комментариям и баллам от зрителей, многие украинцы болеют именно за их пару.

Во втором выпуске Дикусар с партнершей восхитили ритмичным квикстепом. Свой танец спортсменка посвятила любимому, и получила 17 баллов.

Кадрами выступления и поделился Дмитрий в своем микроблоге в Инстаграм, приоткрыв завесу, чего ждать от их следующего танца, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Хочу, чтоб этот позитивный танец был в моей ленте!! Ольга @olgakharlan, ты невероятно крутая 🔝 и я очень верю в наш танцевальный тандем!! 💫 Завтра нас ждёт танец, который ещё быстрее чем этот… 😅 🚀", - рассказал Дикусар.

Пользователи с энтузиазмом комментируют:

"Ого! Ещё быстрее?👏👏👏 Ждём и болеем!🔥🔥🔥"

"Вы очень гармонично смотритесь"

"Ооо, чуть помедленнее, пожалуйста!)) Мы за вами не успеваем))) а под сей аккомпанемент?)) Дмитрий, теперь смело можно под свой же!!!!😍😍😍"

"Быстрее чем этот?..😁А есть ещё быстрее?..)) Снова сюрприз?)) Мы ещё от предыдущего не отошли...😁Нууу, вы, Дима, непредсказуемый человек... И это тааааак круто!!!"

"Ого🔥🔥🔥Жгите🔥👏"

Напомним, Дикусар из "Танців з зірками" растрогал чувственным видео с бывшей возлюбленной Ириной Билык: "Я не думал ни секунды"

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