Известный хореограф, звезда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар рассказал, как переживает возвращение на проект

Как передает Politeka.net, Дикусар вновь стал участником шоу, хотя большую половину хореографов в проекте решили заменить. В Инстаграм артиста появились фото с батла-презентации, а также трогательное признание.

«Вселенная подарила мне еще одну возможность танцевать для вас. Так что, я с нетерпением жду нашей завтрашней встречи в прямом эфире! И знайте, что я чувствую все ваши эмоции во время выступления, слышу ваши мысли, сердцебиение… Так что, танцуйте вместе со мной», - подписал фото артист.

В комментариях поклонники хореографа оставили массу восторженных отзывов.

«Дорогой Дима! Желаю много сил и чтоб Вам с партнёршей во всем везло!», «Давай, Дим!!! Во все тяжкие!», «Я твоя фанатка!», «С Богом, Дмитрий! И пусть победит талант, а не предвзятость», «Самый лучший хореограф, украшение любого мероприятия», «Теперь я точно начну смотреть «танцы со звёздами», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дикусар был женат на Алене Шоптенко и Ирине Билык.

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