Відомий хореограф, учасник "Танці з зірками", колишній чоловік Ірини Білик та Олени Шоптенко, Дмитро Дікусар, вразив ефектним нарядом

Як пише Politeka.net, у свято вишиванки Дікусар вирішив продемонструвати своє національне вбрання. Він одягнув красиву білосніжну вишиванку, візерунки на якій були вишиті бісером. Хореограф покрутився, показавши вбрання з усіх боків.

Варто відзначити, що Дікусар вирішив незвично відзначити день вишиванки і з'явився в костюмі на репетиції в танцювальному залі.

"Дмитро, де ж Ваша вишивка?». Ось вона! Ще один шедевр з бісеру. Всіх зі святом!",- підписав відео хореограф.

У коментарях його зовнішній вигляд викликав справжню бурю емоцій. Шанувальниці залишили йому масу приємних слів.

"Ось це так! Краса на красі!", "Тобі пасує", "ідеально", «красивий пан", "Боже. Як красиво))", "Король", "справжній козак", "Яка краса, прекрасна людина в хорошому костюмі!", "Славний українець", "Гордий Лебідь. Дуже добре!", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дікусар з'явився в мережі після довгої відсутності. Він зізнався, що два тижні хворів на гостру респіраторну інфекцію, але любов шанувальників його зцілила. Свій пост він супроводив ефектним кадром зі стильної фотосесії. На чорно-білому кадрі Дікусар постав в елегантному костюмі і світлій сорочці, спопеливши шанувальників поглядом.

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