Известный хореограф, участник "Танці з зірками", бывший муж Ирины Билык и Алены Шоптенко, Дмитрий Дикусар, впечатлил эффектным нарядом

Как пишет Politeka.net, в праздник вышиванки Дикусар решил продемонстрировать свой национальный наряд. Он надел красивую белоснежную вышиванку, узоры на которой были вышиты бисером. Хореограф покрутился, показав наряд со всех сторон.

Стоит отметить, что Дикусар решил необычно отметить день вышиванки и появился в костюме на репетиции в танцевальном зале.

«Дмитрий, где же Ваша вышивка?». Вот она! Еще один шедевр из бисера. Всех с праздником!», - подписал видео хореограф.

В комментариях его внешний вид вызвал настоящую бурю эмоций. Поклонницы оставили ему массу приятных слов.

«Вот это да! Красота на красоте!», «Тебе идет», «Идеально», «Красивый пан», «Боже. Как красиво))», «Король», «Настоящий казак», «Какова красота, прекрасный человек в хорошем костюме!», «Славный украинец», «Гордый Лебедь. Очень хорошо!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дикусар появился в сети после долгого отсутствия. Он признался, что две недели болел острой респираторной инфекцией, но любовь поклонников его исцелила. Свой пост он сопроводил эффектным кадром из стильной фотосессии. На черно-белом кадре Дикусар предстал в элегантном костюме и светлой рубашке, испепелив поклонников взглядом.

Напомним, что Дикусар раскрыл трагические детали развода с красоткой Шоптенко, кто кого бросил: "Я переоценил...".

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