Відомий хореограф зірка "Танців з зірками", екс-чоловік Ірини Білик та Олени Шоптенко відверто розповів про найболючіші стосунки
Як передає Politeka.net, Дмитро Дікусар розповів історію своїх стосунків з відомими знаменитостями, співачкою Іриною Білик та колегою по паркету Оленою Шоптенко, чоловіком яких став дамський Серцеїд. Про це відомий хореограф повідав в інтерв'ю програми ЖВЛ на Youtube.
Дмитро розповів,що з Іриною Білик вони не розлучилися. Перший рік їхніх стосунків Дмитро згадує, як про диво і повну нірвану. Однак після трьох років спільного життя пара розлучилася. Після цього Дікусар занурився в роботу. А там виник новий роман з партнеркою Оленою Шоптенко. За словами Дмитра, спочатку, "теплотою там навіть не віяло". Роман з Оленою став для нього несподіванкою.
"У неї було таке роздратування до мене на самому початку. Я прямо бачив Оленку і її вилиці, такі, тобто я явно підбішував її", - зізнався танцюрист.
Пропозиція Олени попрацювати разом в одному балеті Діма спочатку прийняв як жарт: "ми не розуміли співпрацювати в одному балеті: вона великий хореограф, я великий хореограф. Потім ми розподілили, ти-це, я це... І так, крок за кроком у Оленки пропала зневага до мене в погляді", - розповідає Дмитро.
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Після цього вони здружилися, за словами Дмитра, це було дивно. Він став ревнувати, коли Олена йшла після тренування кудись на побачення. Хореограф зрозумів, що йому ця людина важлива. В результаті в 2013 році вони одружилися. Разом працювали і вчилися. Але потім "щось пішло не так".
Розрив у пари стався не відразу. Вони то розходилися, то сходилися. Це було непросте рішення, але доросле і обопільне, підкреслює Дікусар. Він зізнається, що дуже страждав, переживав і дуже болісно відпускав Олену. Їх шлюб також тривав три роки.
Після розриву Дмитро багато переосмислив у житті. Він переоцінив не тільки своє життя, але і ставлення до своєї жінки.
"Я занадто поставив когось вище себе в цих відносинах, зокрема Оленку. Мені здавалося, що так правильно. Ні... так неправильно", - підсумував хореограф.
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