Известный хореограф звезда "Танців з зірками", экс-муж Ирины Билык и Алены Шоптенко откровенно рассказал о самых болезненных отношениях

Как передает Politeka.net, Дмитрий Дикусар рассказал историю своих отношений с известными знаменитостями, певицей Ириной Билык и коллегой по паркету Аленой Шоптенко, мужем которых стал дамский сердцеед. Об этом известный хореограф поведал в интервью программы ЖВЛ на Youtube.

Дмитрий рассказал, что с Ириной Билык они не расстались врагами. Первый год их отношений Дмитрий вспоминает, как о волшебстве и полной нирване. Однако после трех лет совместной жизни пара рассталась. После этого Дикусар погрузился в работу. А там возник новый роман с партнершей Аленой Шоптенко. По словам Дмитрия, сначала, "теплотой там даже не веяло". Роман с Аленой стал для него неожиданностью.

"У нее было такое раздражение ко мне в самом начале. Я прямо видел Аленку и ее скулы, такие, то есть, я явно подбешивал ее", - признался танцор.

Предложение Алены поработать вместе в одном балете Дима сначала принял как шутку: "Мы не понимали сотрудничать в одном балете: она великий хореограф, я великий хореограф. Потом мы распределили, ты - это, я это... И так, шаг за шагом у Аленки пропало пренебрежение ко мне во взгляде", - рассказывает Дмитрий.

После этого они сдружились, по словам Дмитрия, это было странно. Он стал ревновать, когда Алена уходила после тренировки куда-то на свидание. Хореограф понял, что ему этот человек важен. В результате в 2013 году они поженились. Вместе работали и учились. Но потом "что-то пошло не так".

Разрыв у пары произошел не сразу. Они то расходились, то сходились. Это было непростое решение, но взрослое и обоюдное, подчеркивает Дикусар. Он признается, что очень страдал, переживал и очень болезненно отпускал Алену. Их брак также продлился три года.

После разрыва Дмитрий многое переосмыслил в жизни. Он переоценил не только свою жизнь, но и отношение к своей женщине.

"Я слишком поставил кого-то выше себя в этих отношениях, в частности Аленку. Мне казалось, что так правильно. Нет... так неправильно", - подытожил хореограф.

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