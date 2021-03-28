Відомий хореограф, учасник "Танців з зірками" та колишній чоловік Ірини Білик і Олени Шоптенко, Дмитро Дікусар, поділився "дивами", що відбуваються з його акаунтом у соцмережі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Дікусара у соцмережі.

Так, в акаунті хореографа з'явилась публікація про те, що буквально за годину йому "привалило" 1700 нових фоловерів.

Дмитро не зрозумів, з чим пов'язана така хвиля популярності, тому став вимагати "пояснювальну бригаду".

"Поставив телефон на зарядку. Через годину беру його в руки, а тут 1700 нових підписників... Що сталося? Викликаю пояснювальну бригаду!" - написав він.

Новину про безліч нових підписників він супроводив гарним фото, на якому він стоїть в профіль у сонцезахисних окулярах та загадково дивиться у вікно. Брутальний образ доповнює неголена борода, чорний гольф і піджак.

У коментарях фоловери Дмитра висловили свої припущення з приводу того, що могло стати причиною такої кількості нових підписників.

"Заслужив, певно", "Весна! Всі хочуть гарного", "Красунчик Дмитро Дікусар! Ще більше вам підписників бажаю і успіхів, ви найкрутіший хореограф в Україні", "Тяга до прекрасного", "Весна, Дмитро, весна", "Дай зарядкою покористуватись", - пишуть у коментарях.

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