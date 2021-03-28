Известный хореограф, участник "Танцев со звездами" и бывший муж Ирины Билык и Елены Шоптенко, Дмитрий Дикусар, поделился" чудесами", происходящими с его аккаунтом в соцсети

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Дикусара в соцсети.

Так, в аккаунте хореографа появилась публикация о том, что буквально за час ему "привалило" 1700 новых фолловеров.

Дмитрий не понял, с чем связана такая волна популярности, поэтому стал требовать "пояснительную бригаду".

"Поставил телефон на зарядку. Через час беру его в руки, а тут 1700 новых подписчиков... Что случилось? Вызываю пояснительную бригаду!" - написал он.

Новость о множестве новых подписчиков он сопроводил красивым фото, на котором он стоит в профиль в солнцезащитных очках и загадочно смотрит в окно. Брутальный образ дополняет небритая борода, черный гольф и пиджак.

В комментариях фолловеры Дмитрия выразили свои предположения по поводу того, что могло стать причиной такого количества новых подписчиков.

"Заслужил, видимо", "Весна! Все хотят красивого", "Красавчик Дмитрий Дикусар! Еще больше вам подписчиков желаю и успехов, вы самый крутой хореограф в Украине", "Тяга к прекрасному", "Весна, Дмитрий, весна", "Дай зарядкой попользоваться", - пишут в комментариях.

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