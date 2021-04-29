Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар розповів, що для нього значать танці

Як передає Politeka.net, колишній чоловік Ірини Білик та Олени Шоптенко відомий українцям за танцювальним проектом. Саме там він познайомився з обома своїми колишніми дружинами. Сьогодні Дікусар самотній, але танці не дають йому нудьгувати.

"З Міжнародним днем танцю нас усіх! Але, навіщо? У моєму житті танець став ключем до розуміння себе і навколишнього світу. Немає слів, які б описали мою вдячність і повагу до цього виду мистецтва за всі одкровення, які він мені повідав. І за ті, що ще повідає... Я бажаю нам всім знайти свій ритм і станцювати танець наших життів яскраво і неповторно!! Так, як тільки ми вміємо. Ча-ча-ча", - підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу приємних слів і поздоровлень.

"Зі святом Вас, Бог танцю. Шукати і знаходити, пробувати нове і підкорювати, починати нове і ніколи не здаватися. Нових проектів і перемог", "як Гамлет на другій фотографії", "вітаю Вас з професійним святом! Нехай натхнення Вас не покидає! І радуйте нас своєю творчістю ще довгі-довгі роки!",- пишуть люди.

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