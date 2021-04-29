Известный хореограф, звезда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар рассказал, что для него значат танцы

Как передает Politeka.net, бывший муж Ирины Билык и Алены Шоптенко известен украинцам по танцевальному проекту. Именно там он познакомился с обеими своими бывшими женами. Сегодня Дикусар одинок, но танцы не дают ему скучать.

«С международным днем танца нас всех! Но, зачем? В моей жизни танец стал ключом к пониманию себя и окружающего мира. Нет слов, которые бы описали мою благодарность и уважение к этому виду искусства за все откровения, которые он мне поведал. И за те, что ещё поведает... Я желаю нам всем найти свой ритм и станцевать танец наших жизней ярко и неповторимо!! Так, как только мы умеем. Ча-ча-ча», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов и поздравлений.

«С праздником Вас, Бог танца. Искать и находить, пробовать новое и покорять, начинать новое и никогда не сдаваться. Новых проектов и побед», «Как Гамлет на второй фотографии», «Поздравляю Вас с профессиональным праздником! Пусть вдохновение Вас не покидает! И радуйте нас своим творчеством еще долгие-долгие годы!», - пишут люди.

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