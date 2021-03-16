Відомий хореограф, зірка " Танців з зірками" Дмитро Дікусар ошелешив історією своєї юності, все могло закінчитися трагічно

Як передає Politeka.net, Дмитро Дікусар розповів історію, яка трапилася з ним у столиці, після переїзду з рідної Одеси. Про це відомий хореограф згадав в інтерв'ю програми ЖВЛ на Youtube.

В юному віці Дмитро переїхав з Одеси до Києва, викладати танці, яким навчався з 7-річного віку. Дмитро розповів, що столиця прийняла його жорстко, і спочатку було багато неприємних пригод, які дали відчути доросле життя дуже швидко.

Одна з таких історій, за словами Дмитра, могла закінчитися трагедією.

"Хлопчик попався на крадіжці. Ми з ним сіли поговорили, і покликали маму цього хлопчика, попередити. Думали, що добру справу зробили. Виявилося, що на наступний день, коли у мене був вихідний, приходив батько цього хлопчика. Прийшов з пістолетом табельним, бігав, шукав мене... Нібито, я його дитині психіку поламав", - зізнається хореограф.

Після цієї історії Дмитро зрозумів, що краще бути акуратніше, і не лізти взагалі нікуди. Після цього випадку Дмитро поводився дуже скромно. Він не випинався, просто робив свою справу.

Після того як його чудесним чином знайшли продюсери" Танці з зірками", життя хореографа кардинально змінилася.

Нагадаємо, Дмитро Дікусар став чоловіком для своєї зіркової партнерки Ірини Білик. Вони відзначили неофіційну церемонію в Ріо-де-Жанейро. Запаморочливий роман тривав три роки, після чого вони розлучилися.

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