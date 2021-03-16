Известный хореограф, звезда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар ошарашил историей своей юности, все могло закончиться трагически

Как передает Politeka.net, Дмитрий Дикусар рассказал историю, которая случилась с ним в столице, после переезда из родной Одессы. Об этом известный хореограф упомянул в интервью программы ЖВЛ на Youtube.

В юном возрасте Дмитрий переехал из Одессы в Киев, преподавать танцы, которым обучался с 7-летнего возраста. Дмитрий рассказал, что столица приняла его жестко, и поначалу было много неприятных приключений, которые дали почувствовать взрослую жизнь очень быстро.

Одна из таких историй, по словам Дмитрия, могла закончиться трагедией.

"Мальчик попался на краже. Мы с ним сели поговорили, и позвали маму этого мальчика, предупредить. Думали, что доброе дело сделали. Оказалось, что на следующий день, когда у меня был выходной, приходил отец этого мальчика. Пришел с пистолетом табельным, бегал, искал меня... Якобы, я его ребенку психику поламал", - признается хореограф.

После этой истории Дмитрий понял, что лучше быть аккуратнее, и не лезть вообще никуда. После этого случая Дмитрий вел себя очень скромно. Он не выпячивался, просто делал свое дело.

После того как его чудесным образом нашли продюсеры "Танці з зірками", жизнь хореографа кардинально изменилась.

Напомним, Дмитрий Дикусар стал мужем для своей звездной партнерши Ирины Билык. Они отметили неофициальную церемонию в Рио-де-Жанейро. Головокружительный роман длился три года, после чего они расстались.

Напомним, что экс-муж Билык взволновал соблазнительным видом и признанием, женщинам снесло крышу: «В самое сердце…».

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