Известный хореограф Дмитрий Дикусар рассказала о своем чувственном выступлении с Ириной Билык

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф и шоумен Дмитрий Дикусар, который в новом сезоне "Танців з зірками" выступает в паре с фехтовальщицей Ольгой Харлан, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился чувственным видео своего выступления с Ириной Билык на паркете шоу, а в подписи к нему рассказал об этой композиции.

Как известно, Дмитрий и Ирины состояли в браке в 2007-2010 годах. В этот период певица записала с молодым мужем красивую песню о любви и даже сняла его в своем клипе. Теперь же бывшие супруги исполнили эту песню на сцене "Танців з зірками".

В подписи к видео Дикусар написал: "Когда мне предложили спеть эту песню с Ирой @bilyk_iryna, я не думал ни секунды. Просто представил состояние людей, которые любят её и окунутся в ностальгические воспоминания. И многие вспомнили, как 14 лет назад влюблялись под эту песню, женились…".

Напомним, На Ирину Билык напали во время съемок популярного шоу, появились кадры: "Откуда ты взялся?".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Билык после нового развода воссоединилась с двумя экс-возлюбленными одновременно: "Ох, Ирина...".

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