Состоялась премьера второго сезона самого загадочного шоу "Маскарад"

Как пишет Politeka.net, 18 сентября в 20:20 на телеканале "1+1" показали первый выпуск самого загадочного шоу страны – "Маскарад 2". Так, отгадывать, кто же спрятался под тем или иным костюмом взялись две команды: первая – Юрий Ткач, Маша Ефросинина и Юлия Санина. Против них выступили Игорь Ласточкин, Владимир Дантес и Ирина Билык.

В первом выпуске на сцене выступили Попугай из Рио, Кошка, Медуза Горгона, Мавка и Мишка Тедди.

Победители липсинг-батла Ткач и его команда решили, что рассекретить надо Попугая из Рио и Мишку Тедди. Как оказалось, под ними спрятались ведущий "Сніданку. Вихідний" Александр Попов и Михаил Поплавский соответственно.

На официальной странице "Маскарада" в Instagram опубликовали забавное видео, где звездные детективы танцуют вместе с Мишкой Тедди под веселую песню "Вихідний".

"Веселый танец наших звездных охотников под выступление Мишки Тедди 😍 Делитесь впечатлениями, как вам этот супергерой? Догадывались, что под костюмом скрывается Михаил Михайлович @poplavskiy_michail? 😉 ",- спросили создатели шоу у поклонников.

Заметим, что пользователи Сети на первый выпуск шоу отреагировали немного скептически.

"Какой брееееед...", "Звездные охотники??? 😂😂😂😂 и на кого они охотятся??? 😍😂😮", "И к чему там был Ляшко, на которого в последний момент подумали судьи? Это же очевидно было, что Поплавский", - написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что на шоу "Маскарад-2" рассекретили последнего героя, украинцы заинтригованы: "Это Комаров".

Напомним, что новый персонаж на шоу "Маскарад-2" спугнула зрителей, красноречивые кадры: "Интересно, там мужчина?".

A еще Politeka сообщала, что на Ирину Билык напали во время съемок популярного шоу, появились кадры: "Откуда ты взялся?".