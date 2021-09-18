Розкрито імена перших розгаданих учасників нового сезону шоу " Маскарад»

Увечері 18 вересня на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра другого сезону полюбився багатьом шоу "Маскарад", в якому знаменитості виконують номери, ховаючись за незвичайними образами, а команди повинні відгадати їх особистості.

Як пише Politeka.net, у першому ефірі шоу виступили п'ять персонажів - Папуга з Ріо, Медуза Горгона, Мавка, Єгипетська Жінка-Кішка і Ведмедик Тедді.

Першою розкрити персонажа змогла команда Юрія Ткача. Для початку вони розсекретили Папугу, під маскою якого опинився ведучий програми "Сніданок. Вихідний" на 1+1 Олександр Попов. При цьому Ткач і його сокомандниці - Маша Єфросиніна і Ксенія Мішина - вгадали правильно.

Другим була розкрита особистість Ведмедика. Як і здогадувалися в коментарях до відео багато українців, в цьому образі виступав знаменитий український співак, народний артист України і колишній ректор Київського університету культури і мистецтв Михайло Поплавський.

У коментарях українці відреагували на такий поворот. При цьому деякі залишилися незадоволені тим, як команди на догоду шоу проігнорували очевидні підказки до особистості учасника.

"Це було очевидно", "всі знали, що там Поплавський, але так як це ШОУ, то довелося ляпнути що Тищенко", "нерозумно було б думати що там Ляшко. Він би принципово не погодився, мені здається", "це було очевидно, ви що?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач і Дантес в перуках і на підборах насмішили пародією на Ірину Білик.

Як повідомляла Politeka, продюсер "Маскарад-2" перед прем'єрою вразив кадрами зі знімального майданчика.

Також Politeka писала, що нова героїня шоу "Маскарад-2" в образі хижачки заінтригувала українців.