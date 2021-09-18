Юрий Ткач и Владимир Дантес повеселили сеть яркими образами для пародии Ирины Билык

Как сообщает Politeka.net, на странице популярного шоу "Маскарад" опубликовали два забавных фото со съемок шоу "Липсинк Батл". На этих снимках можно увидеть, как комик из "Квартал 95" Юрий Ткач и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес делают пародию на легендарную украинскую певицу Ирину Билык.

Судя по всему, для выступления на сцене шоу они подготовили известную песню Билык "Снег". На сцену Ткач вышел в длинном черном платье с бархатной накидкой, на его лысой голове видно белокурый парик, а на ногах босоножки на каблуках. Дантес выбрал более эпатажный образ, и кроме парика и ботфортов на шпильках, на нем короткое темное платье и пушистая белоснежная накидка.

В подписи к фото написали: "Начинаем Липсинк батл. Юрий Ткач @yuriy_tkach и Владимир Дантес @vladimirdantes сделали яркую пародию на песню Ирины Билык @bilyk_iryna «Снег». Как вам выступления? Делитесь в комментариях". Пользователи тут же начали комментировать образы Ткача и Дантеса: "Як голосовать?", "Вы лучшие", "Дантес", "Ткач", "Хорошее начало", "Вова, огонь", "Я за Юрчика", "Ткач, как всегда, шикарный".

Напомним, На шоу "Маскарад-2" рассекретили последнего героя, украинцы заинтригованы: "Это Комаров".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" похвастался подросшей дочкой-именинницей: "Буду делать все, чтобы ты…".

Также Politeka писала, что Новые герои "Маскарад-2" сошлись в батле, очаровав зрителей, красноречивые кадры: "Оба нравятся".