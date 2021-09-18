Раскрыты имена первых разгаданных участников нового сезона шоу «Маскарад»

Вечером 18 сентября на телеканале «1+1» состоялась премьера второго сезона полюбившегося многим шоу «Маскарад», в котором знаменитости исполняют номера, скрываясь за необычными образами, а команды должны отгадать их личности.

Как пишет Politeka.net, в первом эфире шоу выступили пять персонажей – Попугай из Рио, Медуза Горгона, Мавка, Египетская Женщина-кошка и Медвежонок Тэдди.

Первой раскрыть персонажа смогла команда Юрия Ткача. Для начала они рассекретили Попугая, под маской которого оказался ведущий программы «Сніданок. Вихідний» на 1+1 Александр Попов. При этом Ткач и его сокомандницы – Маша Ефросинина и Ксения Мишина – угадали правильно.

Вторым была раскрыта личность Медвежонка. Как и догадывались в комментариях к видео многие украинцы, в этом образе выступал знаменитый украинский певец, народный артист Украины и бывший ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский.

В комментариях украинцы отреагировали на такой поворот. При этом некоторые остались недовольны тем, как команды в угоду шоу проигнорировали очевидные подсказки к личности участника.

«Это было очевидно», «Все знали, что там Поплавский, но так как это ШОУ, то пришлось ляпнуть что Тищенко», «Глупо было бы думать что там Ляшко. Он бы принципиально не согласился, мне кажется», «Это было очевидно, вы что?», - пишут люди.

Напомним, Ткач и Дантес в париках и на каблуках насмешили пародией на Ирину Билык.

Как сообщала Politeka, продюсер "Маскарад-2" перед премьерой впечатлил кадрами со съемочной площадки.

Также Politeka писала, что новая героиня шоу "Маскарад-2" в образе хищницы заинтриговала украинцев.