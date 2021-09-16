На шоу "Маскарад", прем’єра якого відбудеться 18 вересня, продовжують розсекречувати нових героїв

Як пише Politeka.net, творці другого сезону найзагадковішого шоу "Маскарад", прем’єра якого відбудеться 18 вересня о 20:20 на телеканалі "1+1", продовжують розсекречувати нових героїв.

Про це розповідають на офіційній сторінці шоу "Маскарад-2" в Instagram. Цього разу організатори розповіли, що останнім, 10 героєм, став войовничий Ронін.

"За легендою шоу Ронін – це вільний воїн, який втратив свого майстра. Тепер він наодинці подорожує світом і захищає свободу людей. Ронін вірить, що слава про його добрі вчинки розлетиться і він зможе повернутися у рідний край до нового наставника", - написали на сторінці.

Костюм останнього героя складається з великого шолому, традиційного японського костюма воїна, а обличчя закриває біло-рожева накладка.

У коментарях думки шанувальників щодо костюмів "Маскараду" розділилися. Одні пишуть про те, що образи на схожому шоу "Маска" набагато кращі, а іншим все подобається.

"Тепер я знаю, хто буде моїм улюбленим персонажем! Костюм – вау👏", "Ого, оригінально!!", " Ну цей взагалі відстій ... Ну ви ж маєте великі бюджети, чому не можна зробити маски хоча б на рівні каналу Україна ..", "Це Комаров", - написали в мережі.

Разом із українцями вгадувати, хто ж з відомих людей захований у тому чи іншому костюмі будуть дві команди зірок. Капітаном першої, до якої увійшли телеведуча Маша Єфросініна та співачка Юлія Саніна, став зірка "Одного разу під Полтавою" та "Вечірнього кварталу" Юрій Ткач. З ними змагатимуться співак та ведучий Вова Дантес, Ірина Білик та колега Ткача по цеху, гуморист Ігор Ласточкін, який очолив другу команду.

До того ж зауважимо, що цього року замість Юрія Горбунова ведучим шоу став Тімур Мірошніченко, якого українці знають завдяки телепрограмі про життя зірок "Зірковий шлях" та телепрограмі "Твій день". Зауважимо, що Мірошніченко - лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Телеведучий року".

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