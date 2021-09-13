Співачка Ірина Білик взяла участь у другому випуску нового сезону "Танців з зірками"

51-річна артистка стала ведучою балкона на шоу, а в кінці ефіру, присвяченого темі кохання, виконала свій хіт «Нас нет» разом зі своїми екс-чоловіками Дмитром Дікусаром (співав і танцював разом з Іриною) і Дмитром Коляденко (акомпанував на піаніно).

Однак, під час зйомок з Білик стався конфуз. На неї нишком напав герой, який перекочував з іншого шоу на каналі "1+1" - Маскарад. Відповідні кадри з'явилися в "сторіз" на офіційній сторінці проекту в Instagram, передає Politeka.net.

Так, до Ірини підкрався білий і пухнастий Бабайка, загрозливо зависнувши над співачкою. Коли вона все ж помітила непрошеного гостя, то аж здригнулася від несподіванки: "Боже, Бабайка, звідки ти взявся? Це взагалі не та програма!"

Поява Бабайки на "Танцях" - рекламний хід телеканалу, щоб підігріти інтерес публіки до прем'єри другого сезону "Маскараду", яка відбудеться 18 вересня.

Раніше публіка обговорювала в Мережі цього милого і зовсім нестрашного персонажа, хоча "бабайкою" батьки, зазвичай, лякають маленьких і неслухняних дітей.

"Яка милота)😍"; "який няншний!!! Гарненький🔥"; "більш схожий на Йеті"; "Взагалі не рівень крутого шоу", - відзначали в коментарях.

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