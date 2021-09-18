Відома артистка Ірина Білик під час виступу зробила дивовижний подарунок для своєї шанувальниці

Як передає Politeka.net, Ірина Білик відома українська співачка. Вона прославилася не тільки завдяки своєму таланту композитора і виконавиці, але також і своєю скандальною поведінкою. Як відомо, нещодавно Ірина офіційно розлучилася зі своїм 5-им чоловіком Асланом Ахмадовим.

Цього разу на сторінці Ірини Білик в Instagram з'явилося нове відео. Як відомо, нещодавно у артистки пройшов сольний концерт. Співачка поділилася кадрами шанувальників з виступу. На першому кадрі видно, що Ірина подарувала одній з фанаток свої сонцезахисні окуляри.

"Подарунок від найкрасивішої Ірини Білик. Буду мати пам'ять на ціле життя. Емоції переповнюють", - підписала фото прихильниця.

"За один вечір -20, спасибі! Ірина, спасибі тобі з твої Тексти, вони ліки. Люблю тебе!", - зізналася одна з прихильниць Ірини.

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