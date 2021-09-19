Відбулася прем’єра другого сезону найзагадковішого шоу "Маскарад"

Як пише Politeka.net, 18 вересня о 20:20 на телеканалі "1+1" показали перший випуск найзагадковішого шоу країни – "Маскарад 2". Так, відгадувати, хто ж заховався під тим чи іншим костюмом взялися дві команди: перша – Юрій Ткач, Маша Єфросініна та Юлія Саніна. Проти них виступили Ігор Ласточкін, Володимир Дантес та Ірина Білик.

У першому випуску на сцені виступили Папуга з Ріо, Кішка, Медуза Горгона, Мавка та Ведмедик Тедді.

Переможці ліпсінг-батлу Ткач та його команда вирішили, що розсекретити треба Папугу з Ріо та Ведмедика Тедді. Як виявилося, під ними сховалися ведучий "Сніданку. Вихідний" Олександр Попов та Михайло Поплавський відповідно.

На офіційній сторінці "Маскараду" в Instagram опублікували кумедне відео, де зіркові детективи танцюють разом із Ведмедиком Тедді під веселу пісню "Вихідний".

"Веселий танок наших зіркових мисливців під виступ Ведмедика Тедді😍 Діліться враженнями, як вам цей супергерой? Здогадувались, що під костюмом ховається Михайло Михайлович @poplavskiy_michail?😉", - запитали творці шоу в шанувальників.

Зауважимо, що користувачі мережі на перший випуск шоу відреагували трохи скептично.

"Яка маячня….", "Зіркові мисливці??? 😂😂😂😂і на кого вони полюють???😍😂😮", "І до чого там був Ляшко ,на якого в останній момент подумали судді? Це ж очевидно було, що Поплавський", - написали в коментарях.

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