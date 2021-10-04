Известная певица Настя Каменских порадовала кадрами, сделанными в гримерке перед выступлением
Каменских дала за лето и первый месяц осени довольно много концертов, выделяясь своими нарядами на сцене. Причем за время ее работы в этом сезоне самым популярным выбором стал красный наряд.
Алое платье с множеством камней впервые Каменских надела для съемок клипа «Красное вино». Теперь в каждом концерте Каменских хвастается пышной фигурой именно в этом наряде. Нередко пользователи подмечали, что звезда делает очень однозначные акценты.
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Саму Настю смелость образов не волнует, она уверенна в себе и своей привлекательности, поэтому стала чаще показывать больше свою фигуру с провокативных ракурсов. Перед зеркалом поэтому Каменских была уверенна и держалась с гордо поднятой головой.
Ранее Каменских поделилась милым домашним фото, а в подписи к нему рассказала о благотворительности и призвала украинцев присоединяться.
На фотографии Настя запечатлена на веранде своего загородного особняка, в котором живет с мужем. Она сидит на диванчике и подпирает рукой голову. Перед камерой певица появилась в светлом уютном свитере, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.
Напомним, Настя Каменских в кожаных штанах в облипку выпятила свою "Ким" у элитного авто: эффектное фото.
Как сообщала Politeka, Настя Каменских расплакалась прямо перед камерой: "Понимала, что время его заберет".
Также Politeka писала, что Каменских во всем белом пленила видом на яхте, удачно подчеркнув формы: "Какая нежная".