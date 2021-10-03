Алексей Потапенко (Потап) устроил совместный выходной с женой Настей Каменских

Как пишет Politeka.net, Потап и Настя долго работали в дуэте, а недавно поженились и начали сольные карьеры. Алексей на своей страничке решил показать, как парочка проводит вместе воскресенье, занимаясь активным отдыхом.

На новом фото Алексей и Настя решили отправиться на прогулку по Голосеевскому парку и ВДНХ. Пара тепло оделась, хотя на улице светило солнце. Потап и Каменских обнимались, позируя для фото, а Алексей в руках держал специальный велик для внедорожья.

"Наслаждаемся теплой осенью с девушкой которая красивее всех поёт “Autumn Leaves” Настя Каменских, рекомендую велопрогулки по ВДНХ и Голосеевскому парку ,безмерно вдохновляет!", - написал Алексей Потапенко.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучшие", "Вы такие счастливые", "Ах, этот вайб", "Какая красивая пара".

Напомним, Потапа и его экс-жену Горовую вызвали в школу из-за инцидента с сыном

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