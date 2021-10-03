Сын известного музыканта и продюсера Потапа и его первой жены Ирины Горовой - Андрей Потапенко рассказал про неприятный инцидент в школе

Как передает Politeka.net, Андрей Потапенко является сыном известного продюсера Потапа и его коллеги и бывшей жены Ирины Горовой. Мальчик учится в 7-ом классе и занимается спортом.

Андрей Потапенко рассказал в программе "Зірковий шлях", про неприятный инцидент в школе.

"Я когда-то принес за один день три двойки. Меня очень сильно наругали. Потом сказали обязательно исправить, ну и, я исправил. Просто у нас такое общение с родителями, особенно и с мамой, и с папой, если они у меня что-то просят, то я обязательно пытаюсь это выполнить. Если я им говорю, например, то что, за эту неделю я точно исправлю эту оценку, то я точно на этой неделе её исправляю. Хоть ночами буду сидеть и учить предмет, но я точно исправлю", — поделился откровением сын Потапа.

Не смотря на то, что рассказал Андрей, его родителей всё же вызывали в школу, когда мальчик был в третьем классе.

"Ох, там ситуация была сложная. Я сидел с лучшим другом во дворе там - Ростик. И к нам подошли две девочки, короче были крутые. Начали снимать Сториз и говорить: Ой, это же Андрей Потапенко, а где ты живешь? Как ты учишься? Ну короче начали "задалбывать". Мы на шутке начали им отвечать, типа не всерьез. А потом попросили удалить это видео. Они начали убегать, а мы бежали за ними", — заинтриговал Андрей.

Во время того, как Андрей с другом бежали за девочками, они развернулись и начали бить мальчиком.

"Они начали нас откровенно бить. И руками, и ногами, А потом мой друг Ростик позвал 11-ать наших третьеклассников. И как мы начали на них всех бежали, и просто пытались забрать телефон. Нас всех вызывали к директору, и наших родителей. Они хотели на нас пожаловаться, то что мы избили девочек. Как оказалось, мы ничего не сделали, и мама и папа меня наругали: ты что, бил девочку?", — рассказал Андрей Потапенко.

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